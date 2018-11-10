Умерла актриса Юлия Волчкова из сериала «День рождения Буржуя»

10 Нояб. 19:57 2018-11-10T19:57:57+03:00

О том, что умерла актриса Юлия Волчкова, сообщили в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра

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В субботу, 10 ноября, появилась информация о том, что умерла актриса Юлия Волчкова. Как стало известно, заслуженная артистка Украины скончалась в одной из киевских больниц после тяжелой болезни. Ей было всего 44 года.

Печальную новость сообщили в Киевском Академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, где работала усопшая. При этом там выразили искренние соболезнования семье и близким актрисы. «Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

СПРАВКА «КП»

Юлия Волчкова родилась в 1974 году в Киеве. В 1995-м окончила Киевский государственный институту театрального искусства имени Карпенко-Карого. В том же году стала актрисой Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, на сцене которого она в результате сыграла около 20 ролей.

Кроме игры в театре, Волчкова снималась в таких сериалах, как «Нити судьбы», «След оборотня», «День рождения Буржуя» и «Кольцо с рубином».