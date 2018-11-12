Трамп, Путин, Меркель и Макрон в Париже обсуждали Сирию и Договор РСМД

12 Нояб. 06:58 2018-11-12T07:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Париже во время рабочего ланча в Елисейском дворце президенты США , России , Франции совместно с канцлером ФРГ обсудили ряд актуальных тем, в том числе ситуацию в сирии и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Дональд Трамп сидел во время ланча рядом с Эмманюэлем Макроном, Владимиром Путиным и Ангелой Меркель

"Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча", - отметила Сандерс.

Поее словам, в обсуждени принимали участие и другие лидеры мировых держав, приглашенные на торжества по поводу столетия окончания Первой мировой войны, которые отмечались в Париже, передает ТАСС.

Как сообщал ранее в воскресенье сайт kp.ru, 11 ноября лидеры десятков стран прибыли в Париж для участия в торжественных мероприятиях по случаю сотой годовщины окончания Первой мировой войны. В числе приглашенных гостей были Владимир Путин и Дональд Трамп.