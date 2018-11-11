2018-11-11T16:57:49+03:00
Политика

Путин и Трамп встретились на полях Первой мировой войны

Президент России принял участие в парижской церемонии в честь столетия окончания великой войны [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин и Трамп пожали друг другу руки во время мероприятия в Париже.Путин и Трамп пожали друг другу руки во время мероприятия в Париже.Фото: REUTERS
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Наверное, был определенный символизм в том, что в день 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже шел дождь, ведь организатор этой церемонии Эммануэль Макрон не уставал повторять, что давно уже нет ни победителей, ни побежденных, а есть только герои и жертвы. Причем жертв много больше, вот по ним и должны были скорбеть французские небеса. Но саму церемонию этот ливень французам существенно попортил.

Красочная встреча президентом Франции гостей в Елисейском дворце получилась смятой, а телевизионную картинку всю закрыли зонты — над самим Макроном, над его супругой Бриджит, над подъехавшим гостем. Канцлер Германии Ангела Меркель, обнявшись с Макроном — наверное, в сотый раз за эти два дня, постоянно пугливо озиралась на державшего над ней зонт дворецкого.

Путин, Трамп и другие президенты собираются в Париже.

Неудивительно, что ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин в Елисейский дворец не поехали. И пока Макрон, Меркель и остальные несколько десятков лидеров самых разных стран медленно совершали символический марш к Триумфальной арке, президенты России и США направились прямо туда. Под зонтами в толпе президентов (звучит странно, но это и в самом деле была толпа из президентов) мелькали Эрдоган, Додон, Колинда Грабар-Китарович, которая после финала чемпионата мира по футболу, наверное, всегда будет появляться там, где Макрон, дождь и зонт.

Президентский ланч в Париже: встреча Путина и Трампа.

Дональд Трамп прошел вместе с Меланьей, одетой в подобающее настроению серое пальто, под Триумфальной аркой и присоединился к лидерам под специально возведенным пластиковым навесом (то есть дождь все же предвидели). Но последнее слово осталось все равно за Владимиром Путиным. Президент России передвигался по Парижу, как и положено, на отечественном авто — до Европы наконец доехал лимузин «Аурус». И это была прекрасная рекламная кампания — вся целевая аудитория из президентов и премьеров была уже тут.

Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: REUTERS

Дональд Трамп с супругой Меланией.Фото: REUTERS

Ревнивые французы убедительно просили, а по сути — категорически требовали, не проводить у них «на полях» никаких двусторонних встреч. Даже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не смог провести скромное рандеву с Владимиром Путиным, а уж про резонансную встречу Путина и Трампа нечего было и говорить. Поэтому единственный контакт президентов России и США произошел как раз под Триумфальной аркой и занял всего семь секунд. Путин, здороваясь с другими лидерами, пожал руки Макрону, Меркель и дошел до Трампа — пожал руку ему тоже и показал большой палец. Мол, не расстраивайся, Дональд, через две недели в Буэнос-Айресе нам никто не помешает пообщаться.

Появление Владимира Путина на памятном мероприятии у Триумфальной арки. Фото: REUTERS

Появление Владимира Путина на памятном мероприятии у Триумфальной арки.Фото: REUTERS

Сама церемония получилась, что называется, не огонь. Дети перед лидерами читали выдержки из воспоминаний солдат Первой мировой, потом играли на скрипках и виолончелях. Трампу долгая скрипичная печаль была явно не по душе, он смотрел на музыкантов с нехорошим прищуром, видимо, вспоминая, сколько осталось до самолета. Президента США уже успели заклевать за то, что он сократил программу во Франции и даже не поехал на кладбище, где захоронены американские солдаты, погибшие в Первой мировой.

Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже.

Эммануэль Макрон, затеявший эти торжества не в последнюю очередь для того, чтобы покрасоваться перед всем миром, произнес длинную поэтическую речь про разоренную землю, подвиг французских солдат и то, что подобное не должно повториться. Некоторый комизм был в том, что именно Макрон накануне заявил о необходимости создания европейской армии, чтобы противостоять угрозам извне. Обе эти самые «угрозы извне» - Трамп и Путин - в этот момент сидели по две стороны от президента Франции.

Мировые лидеры собрались во Франции по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. Фото: REUTERS

Мировые лидеры собрались во Франции по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.Фото: REUTERS

После окончания церемонии Владимир Путин отправился к памятнику русским солдатам, погибшим во Франции в Первой мировой. Россия хотя и не числилась среди победителей этой великой войны, но вынесла на себе всю ее тяжесть и отдала ради чужой победы два миллиона жизни своих подданных.

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Путин: По просьбе организаторов мы не договаривались о встрече с Трампом. Мы готовы к диалогу с американской стороной.

Президенты России и США все же поговорили в Париже, пусть не за столом переговоров, а обеденным столом. Во время рабочего обеда Путин и Трамп сидели напротив, и ничто не мешало им обменяться мнениями. (подробности)

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