2018-11-12T09:00:03+03:00
Политика

КНДР осудила совместные военные учения США и Южной Кореи

Накануне Сеул и Вашингтон возобновили проведение маневров в рамках "поддержания оборонительного состояния"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В КНДР раскритиковали действия Южной Кореи и СШАВ КНДР раскритиковали действия Южной Кореи и СШАФото: REUTERS
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Власти КНДР осудили действия Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые накануне провели совместные военные учения морской пехоты.

На прошлой неделе около тысячи бойцов со стороны этих двух стран приняли участие в маневрах на батальонном уровне The Korea Marine Exercise Program. Также в учениях были задействованы десантно-штурмовые боевые машины пехоты. В США и Республике Корея заявили, что данные тренировки направлены на "поддержание совместного оборонительного состояния", а также повышение уровня взаимодействия.

В Пхеньяне в ответ на такие действия призвали Сеул и Вашингтон следовать "разумному" пути и воздержаться от любых действий, которые подрывают мирную и спокойную обстановку в регионе. В Северной Корее считают, что подобное поведение является частью "анахроничных" военных акций, передает газета Nodong Sinmun.

Стоит отметить, что ранее в южнокорейском парламенте призвали принять резолюцию о постепенном снятии санкций с КНДР. В Сеуле считают, что это позволит поддержать диалог по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает сайт kp.ru.

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