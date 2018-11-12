2018-11-12T09:37:37+03:00
Политика

Итоговая явка на выборах губернатора Хакасии составила 45,73%

Большинство избирателей отдали свои голоса за представителя КПРФ Валентина Коновалова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель КПРФ набрал 57,5% голосовПредставитель КПРФ набрал 57,5% голосовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Итоговая явка во втором туре губернаторских выборов в Хакасии составила 45,73%. Данный показатель почти на 4% выше результатов первого тура кампании. Такое заявление сделал глава избирательного комитета республики Александр Чуманин во время своего выступления в Абакане.

Он рассказал, что всего в воскресенье, 11 ноября, на выборах проголосовали более 176 тысяч жителей Хакасии или 45,73% от общего списка. При этом активнее всего в процессе участвовали избиратели Алтайского района, где явка составила 53,75 %. Наиболее же пассивными оказались жители Сорска - на участки пришли лишь 42,7% людей из списков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после обработки всех бюллетеней в лидеры выбился представитель КПРФ Валентин Коновалов. За него свои голоса отдали 101 405 жителей региона - 57,57%, еще 72 498 избирателей высказались против.

Напомним, что первый тур губернаторских выборов в Хакасии состоялся еще 9 сентября. После этого все соперники Коновалова взяли самоотвод, и в бюллетене осталась лишь его фамилия с двумя вариантами ответа: "За" или "Против".

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