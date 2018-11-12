2018-11-12T10:08:19+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли при взрыве на заводском складе в Китае

Трагический инцидент произошел на территории фабрики по изготовлению угольных чернил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва на складе фабрики в КитаеШесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва на складе фабрики в КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не менее шести человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва, который прогремел в этот понедельник, 12 ноября, на заводе по изготовлению угольных чернил, расположенном на востоке Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе местных властей.

Инцидент произошел утром на территории складского помещения фабрики в поселке Кунцунь уезда Пинъинь провинции Шаньдун. Взрыв прогремел примерно в 10.00 по местному времени (5.00 мск).

Причины случившегося пока неизвестны. Остается ли кто-то в здании предприятия также неясно. На месте инцидента работают экстренные службы. Ведется расследование происшествия, передает агентство "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще один взрыв прогремел также на заводе химических удобрений в городе Синьлэ провинции Хэбэ. Тогда жертвами ЧП стали шесть человек, еще семеро пострадали.

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