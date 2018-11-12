Шесть человек погибли при взрыве на заводском складе в Китае
Не менее шести человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва, который прогремел в этот понедельник, 12 ноября, на заводе по изготовлению угольных чернил, расположенном на востоке Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе местных властей.
Инцидент произошел утром на территории складского помещения фабрики в поселке Кунцунь уезда Пинъинь провинции Шаньдун. Взрыв прогремел примерно в 10.00 по местному времени (5.00 мск).
Причины случившегося пока неизвестны. Остается ли кто-то в здании предприятия также неясно. На месте инцидента работают экстренные службы. Ведется расследование происшествия, передает агентство "Синьхуа".
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще один взрыв прогремел также на заводе химических удобрений в городе Синьлэ провинции Хэбэ. Тогда жертвами ЧП стали шесть человек, еще семеро пострадали.