Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан

12 Нояб. 15:07 2018-11-12T15:07:00+03:00

Глава государства уже обсуждал эту тему с с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым

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Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву провести анализ фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан. Об этом лидер страны сообщил на совещании с членами правительства.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население, - заверил президент. - Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам».

Глава государства выразил интерес относительно того, «что в реальной жизни происходит, а не на бумажках». Сообщая о своем поручении, он обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Путин также отметил, что обсуждал данную тему во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что, в ближайший год в стране ссорится инфляция и превысит 10%.