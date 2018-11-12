2018-11-12T15:06:34+03:00
Политика

Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций

Деловое издание отметило, что Москва успешно осуществляет торговлю, укрепляет альянсы и налаживает тесные международные связи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Западу не удалось добиться изоляции России с помощью санкцийЗападу не удалось добиться изоляции России с помощью санкцийФото: Алиса ТИТКО
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Международное деловое издание Financial Times пришло к выводу, что Соединенным Штатам и Европе до сих пор не удалось добиться изоляции России с помощью санкционной политики, и в будущем данный план также будет неосуществим.

Об этом свидетельствует тот факт, что Россия продолжает успешно укреплять различные альянсы, а также осуществлять торговлю, в том числе, оружием. Речь идет, в частности, о поставках российских зенитных систем С-400 "Триумф" в Индию и Китай.

Кроме того, Москва продолжает налаживать тесные связи с различными странами, такими как КНР, Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия и другими. Это предоставляет России дополнительные возможности и больший "дипломатический вес". Поток лидеров европейских стран, посещающих Кремль, также не иссякает, как и объем иностранных инвестиций в российские компании.

"Невозможно изолировать такую большую и важную страну, как Россия", - приводит FT слова исполнительного директора одной из крупнейших международных энергетических компаний.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о неэффективности санкционной политики заявлял также министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

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