Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Международное деловое издание Financial Times пришло к выводу, что Соединенным Штатам и Европе до сих пор не удалось добиться изоляции России с помощью санкционной политики, и в будущем данный план также будет неосуществим.
Об этом свидетельствует тот факт, что Россия продолжает успешно укреплять различные альянсы, а также осуществлять торговлю, в том числе, оружием. Речь идет, в частности, о поставках российских зенитных систем С-400 "Триумф" в Индию и Китай.
Кроме того, Москва продолжает налаживать тесные связи с различными странами, такими как КНР, Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия и другими. Это предоставляет России дополнительные возможности и больший "дипломатический вес". Поток лидеров европейских стран, посещающих Кремль, также не иссякает, как и объем иностранных инвестиций в российские компании.
"Невозможно изолировать такую большую и важную страну, как Россия", - приводит FT слова исполнительного директора одной из крупнейших международных энергетических компаний.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее о неэффективности санкционной политики заявлял также министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.