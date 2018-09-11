Вице-премьер Италии: санкции против России не имеют никакого смысла

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-11T08:15:52+03:00

Вице-премьер Италии заявил, что санкции против РФ не имеют никакого смысла Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал о возможности поменять расстановку сил в мире

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Италия планирует пересмотреть взаимоотношения с Россией. Действующая мировая политика и политика санкций только вредит, отметил Сальвини.

Возможность что-то изменить появится в мае следующего года.

- Будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию, - заявил Маттео Сальвини RT.

Министр отметил, что санкции, которые действуют сейчас, «не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла».

Приносит такая политика только убытки. Лишь в 2017 году Италия понесла убытки из-за антироссийских санкций на 7 миллиардов евро.

- Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, которые мы несем и буду продолжать это делать, - отметил Сальвини.

Санкции против РФ вводятся США и Евросоюзом с 2014 года. Первоначальная волна рестрикций была вызвана кризисом на Украине. С тех пор ограничительные меры вводятся регулярно, опираясь на ту или иную ситуацию. Говоря о расстановке мировых сил Сальвини так же имел ввиду предстоящие выборы в Европарламент. Не исключено, что изменение состава правительства поможет пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пишет газета «Известия».