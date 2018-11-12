2018-11-12T15:18:14+03:00
Политика

Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции

Правительство республики отказалось поддерживать присоединение к Всемирному пакту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Болгария отказывается подписывать договор ООН о безопасной миграцииБолгария отказывается подписывать договор ООН о безопасной миграцииФото: REUTERS
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Болгария не планирует подписывать Всемирный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Такое заявление председатель парламентарной группы партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цветан Цветанов сделал во время выступления по итогам заседания коалиционного совета в понедельник, 12 ноября.

"Решение, которое было принято на коалиционном совете с участием парламентских групп по итогам дебатов и с учетом позиции правительства, предусматривает отказ от присоединения к Всемирному пакту ООН о миграции", - цитирует ТАСС Цветанова.

Напомним, что документ был согласован всеми странами-членами ООН, кроме США, еще в июле 2018 года. Его планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая состоится 10 - 11 декабря в городе Марракеш.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее поддерживать пакт отказалось также правительство Австрии. Власти республики заявили, что данный документ угрожает суверенитету страны и противоречит ряду правительственных программ.

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