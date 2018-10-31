Австрия не станет подписывать договор ООН о миграции

31 Окт. 15:11 2018-10-31T15:11:54+03:00

В Вене подчеркивают, что миграция «не является и не может быть человеческим правом»

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Австрийское правительство отказалось поддержать договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, подписание которого намечается на конференции в Марокко в декабре этого года.

«Этим решением мы заняли и гарантировали чёткую позицию по защите суверенитета Австрии», - подчеркнул вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе, комментируя решение Вены.

По мнению австрийских властей, глобальный пакт ООН по миграции не только угрожает суверенитету страны в миграционной политике, но и противоречит ряду правительственных программ Вены.

«Миграция не является и не может быть человеческим правом. Не может быть никакого различия между легальными и нелегальными миграционными потоками, которые могут быть истолкованы с точки зрения содержания пакта», - подчеркнул Штрахе.

Ранее с критикой документа выступил и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, подчеркнувший, что власти страны будут делать все возможное, чтобы гарантировать самостоятельное принятие республикой решений по миграционным вопросам.

«Для нас важно не загонять Австрию в международное обязательство, поэтому мы решили, что не будем вступать в пакт», - добавил Курц.

Ранее к пакту ООН отказались присоединиться Венгрия и США. Власти Польши, Австралии и Швейцарии также отнеслись к документу крайне скептически.