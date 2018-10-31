2018-10-31T15:11:54+03:00
В мире

Австрия не станет подписывать договор ООН о миграции

В Вене подчеркивают, что миграция «не является и не может быть человеческим правом»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Австрия не станет подписывать договор ООН о миграцииАвстрия не станет подписывать договор ООН о миграции
Изменить размер текста:

Австрийское правительство отказалось поддержать договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, подписание которого намечается на конференции в Марокко в декабре этого года.

«Этим решением мы заняли и гарантировали чёткую позицию по защите суверенитета Австрии», - подчеркнул вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе, комментируя решение Вены.

По мнению австрийских властей, глобальный пакт ООН по миграции не только угрожает суверенитету страны в миграционной политике, но и противоречит ряду правительственных программ Вены.

«Миграция не является и не может быть человеческим правом. Не может быть никакого различия между легальными и нелегальными миграционными потоками, которые могут быть истолкованы с точки зрения содержания пакта», - подчеркнул Штрахе.

Ранее с критикой документа выступил и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, подчеркнувший, что власти страны будут делать все возможное, чтобы гарантировать самостоятельное принятие республикой решений по миграционным вопросам.

«Для нас важно не загонять Австрию в международное обязательство, поэтому мы решили, что не будем вступать в пакт», - добавил Курц.

Ранее к пакту ООН отказались присоединиться Венгрия и США. Власти Польши, Австралии и Швейцарии также отнеслись к документу крайне скептически.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии
Составлен рейтинг самых цитируемых российских СМИ в сфере медицины
Сергей Лавров прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США
Госдума одобрила закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС
Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ
В Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском
Китай построит стелс-бомбардировщик и дрон-невидимку
Минфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов
Израильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца света
НАТО будет продолжать финансировать армию Афганистана до 2024 года
Во Франции задержали шесть человек, готовивших нападение на Макрона
В Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за борщевик
На Украине отпустили боевика ИГ*, об экстрадиции которого ранее просил Таджикистан
Москвич, отрубивший жене руки, проверял ее на полиграфе
Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
«Не хотим жить в империалистическом мире»: Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США
В Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США
В Подмосковье перевернулся квадроцикл с пьяным водителем и 3-летним ребенком
В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии
Путин заявил, что контракты России на поставку военной техники не направлены против других стран
Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав
Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке
Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудников
Началось голосование на промежуточных выборах в США
Виктория Бэкхем объяснила, почему не будет воссоединяться в туре с группой Spice Girls
"Братик", "хайпанем" и "побазарим": самые частые слова у русских рэперов