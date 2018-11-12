12 Нояб. 15:50 2018-11-12T15:51:07+03:00

В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом. Фото: Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Во время литургии помянули воинов, павших во время Первой мировой войны

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил священника в храме равноапостольных Константина и Елены при резиденции Генерального консульства РФ в Стамбуле для организации пастырского попечения верующих и совершения регулярных богослужений в связи с недавним разрывом с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

В минувшее воскресенье в храме по благословению патриарха Кирилла была отслужена Божественная литургия исполняющим обязанности настоятеля храма священником Георгием Сергеевым.

Храм посетили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъёлышев, сотрудники генконсульства и другие российские граждане, проживающие в Стамбуле и его окрестностях.

Верующие помолились о сохранении единства православия и о мире на Украине. Священник также в честь 100-летия окончания Первой мировой войны помянул воинов, павших в боях.

По окончании богослужения иерей Георгий Сергеев обратился к прихожанам с приветственным словом и передал им благословение патриарха Кирилла.

В ОВЦС отметили, что в связи с разрывом евхаристического общения РПЦ и Константинопольского патриархата, русскоязычные православные верующие, проживающие в Турции, направляют в МП (Московская патриархия) РПЦ многочисленные прощения о пастырском окормлении.

В связи с этим патриарх Кирилл и назначил настоятеля для служения регулярных богослужений в храме при резиденции Генконсульства.

После богослужения священник встретился с представителями русскоязычной диаспоры Турции.

Ранее сайт kp.ru писал, что РПЦ не признала решение Константинополя о признании автокефалии Украинской церкви. В дальнейшем Русская церковь разорвала евхаристическое общение (совместное служение литургии) с Константинополем.