РПЦ не признала решение Константинополя о признании автокефалии Украинской церкви

15 Окт. 19:46 2018-10-16T00:03:14+03:00

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В понедельник, 15 октября, в Минске прошло заседание синода Русской православной церкви (РПЦ). Во время его РПЦ выразила свою позицию по решению Константинопольского патриархата о признании автокефалии Украинской церкви.

Как сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Русская Православная Церковь категорически не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

«Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности», — заявил также митрополит.

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость. Таким образом глава соседнего государства предпринял попытку добиться признания неканонических религиозных структур.

А 7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников в Киеве. В связи с этим синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил протест, заявив, что подобные действия являются «грубейшим попранием церковных канонов.