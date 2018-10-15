2018-10-16T00:03:14+03:00
Общество

РПЦ не признала решение Константинополя о признании автокефалии Украинской церкви

В Минске состоялось заседание синода Русской православной церкви
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments215
РПЦ полностью разорвала отношения с Константинопольским патриархатомРПЦ полностью разорвала отношения с Константинопольским патриархатомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 октября, в Минске прошло заседание синода Русской православной церкви (РПЦ). Во время его РПЦ выразила свою позицию по решению Константинопольского патриархата о признании автокефалии Украинской церкви.

Как сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Русская Православная Церковь категорически не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

«Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности», — заявил также митрополит.

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной президент незалежной Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость. Таким образом глава соседнего государства предпринял попытку добиться признания неканонических религиозных структур.

А 7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников в Киеве. В связи с этим синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил протест, заявив, что подобные действия являются «грубейшим попранием церковных канонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за взрывов на военных складах Украина потеряла 40% своих боеприпасов
Погода в Москве на 21 октября 2018 года: в столице будет прохладно и облачно
В США спустили на воду две новейшие атомные подлодки
Япония призвала Саудовскую Аравию всесторонне расследовать убийство журналиста Хашкаджи
Лионель Месси сломал руку и выбыл из строя на три недели
Кандидата в президенты Грузии задержали на «Фестивале легализации конопли» в Тбилиси
В Минобороны рассказали, сколько стоили танки Т-34 во время Великой Отечественной войны
«Ленин жив?»: Снимок спешащих в Мавзолей медиков озадачил интернет-пользователей
В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс»
Макфол считает, что от выхода США из Договора о РСМД пострадают европейские союзники Штатов
Турция пообещала обнародовать доказательства убийства саудовского журналиста Хашкаджи
Пушков: Выход США из Договора о РСМД станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире
Париж требует от Эр-Рияда исчерпывающего расследования убийства саудовского журналиста
Грузовик снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье
Трамп заявил о выходе США из Договора о РСМД
В аварии на Кипре погибли супруги из России
Меркель считает, что Эр-Рияд представил мало информации о гибели саудовского журналиста
Минобороны подтвердило обнаружение фрагментов тел пилотов самолета Л-39
Лидеры России, Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу
Пожар в ночном клубе в Томске: эвакуированы более 100 человек
Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit
На пути к "могучей" Украине: в Раде заявили о неизбежности повышения цен на газ
Глава Росгвардии высказался за проверку Навального на полиграфе
Умер Вим Кок: экс-премьеру Нидерландов было 80 лет
Появилось видео с места аварии, в которой погибла украинская юмористка
Власти ЛНР пригрозили сбивать украинские самолеты у линии соприкосновения
В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США
Президент Мексики пообещал не допустить незаконного вторжения мигрантов