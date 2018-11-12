2018-11-12T16:37:25+03:00
Спорт

Другу Хабиба Нурмагомедова не разрешили участвовать в бое UFC

Вместо Ислама Махачева в октагон в январе следующего года выйдет американский боец
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Другу Хабиба Нурмагомедова не разрешили участвовать в бое UFCДругу Хабиба Нурмагомедова не разрешили участвовать в бое UFCФото: Instagram.com
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Российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева, близкого друга Хабиба Нурмагомедова, без объяснения причин сняли с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Вместо него 26 января 2019 года в октагон против бразильца Франциско Тринальдо выйдет американец Александр Эрнандес. Бой пройдет на турнире UFC 233, сообщает портал MMA Junkie.

В своем Инстаграме Махачев выразил удивление такой неожиданной перестановкой и отметил, что никаких документов он не подписывал.

- На счёт этого боя я сам не понял, что произошло. UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал. Планирую подраться где-то в феврале с соперником из Toп-15 как и обещал Дана Вайт, - комментирует в социальной сети боец.

Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов пока никак не отреагировал на неожиданную новость об отстранении от боя своего друга.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором, проведя удушающий прием в четвертом раунде, в рамках турнира UFC 229 в Лас Вегасе 6 октября. А после жаркого боя прямо у октагона вспыхнула драка между представителями Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

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