2018-11-12T16:43:08+03:00
Политика

Кремль ничего не знает о сбоях в работе GPS во время учений НАТО

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о сбоях в работе GPS-навигации во время учений НАТО Trident Juncture, завершившихся на прошлой неделе.

«Сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», – цитирует Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что российским властям неизвестно о причастности России к этим сбоям, а также предложил обратиться за комментариями к экспертам Минобороны.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может быть причастна к сбоям в работе GPS в ходе учений НАТО, проходивших в Норвегии. Президент Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, предложил провести расследование сбоя, подчеркнув важность его проведения.

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