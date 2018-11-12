Работа интерната академии ФК «Спартак» приостановлена по решению суда

12 Нояб. 19:15 2018-11-12T19:15:37+03:00

Интернат академии "Спартак" не будет работать 90 дней Фото: Инна БУЛАТОВА

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Преображенский суд Москвы приостановил работу интерната академии футбольного клуба «Спартак» на 90 дней. Об этом сообщается в постановлении суда.

«Признать частное учреждение дополнительного образования "Академия «Спартак» по футболу имении Ф. Ф. Черенкова" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности указанного юридического лица в расположенном общежитии (интернате) на срок 90 суток», - приводит ТАСС данные постановления.

Причиной такого решения стала вспышка заболевания вирусным гепатитом А. Ранее ее выявил в ходе проверки Роспотребнадзор.

Напомним, что в академии на 35 дней ввели карантин для заболевших и организовали проведение профилактических прививок против гепатита А. Известно, что также были закрыты и опечатаны столовая и интернат.