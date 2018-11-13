Президент Австрии не исключил появления новых данных в деле о “шпионаже”

13 Нояб. 02:46 2018-11-13T08:03:26+03:00

Александер Ван дер Беллен уверен, что разоблачение разведчика не испортит отношения между Веной и Москвой

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По делу об обвинении отставного австрийского полковника в шпионаже в пользу России в ближайшие недели, возможно, появится больше новых данных. Об этом сообщил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

По его словам, следствие сейчас выясняет, какого рода информацию передавал подозреваемый и насколько она была важной и секретной.

"Возможно, через несколько недель мы это узнаем", —уточнил глава государства.

Ван дер Беллен отметил, что удивлен тем, насколько публично австрийское правительство сообщило о подозрении в шпионаже в пользу РФ. Однако, по его мнению, разоблачение шпиона не отразится на отношениях с Россией, передает телеканал ORF.

"В долгосрочной перспективе это серьезно не портит наши отношения с российским правительством. Все спецслужбы в мире пытаются получить информацию таким образом”, - сказал президент Австрии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что спецслужбам в Вене обратить внимание на полковника федеральной армии Австрии подсказали в Лондоне. Англичане сообщили австрийским коллегам, что отставной офицер шпионил в пользу России, и предоставили сведения о нем.