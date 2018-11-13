2018-11-13T13:08:20+03:00
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Второе рассмотрение документа запланировано на следующий вторник, 20 ноября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджетаГосдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение поправок в федеральный бюджет на 2018 год. Документ получил одобрение в ходе заседания, которое состоялось во вторник, 13 ноября.

Согласно проекту, профицит бюджета в этом году составит 2,139 трлн рублей (сейчас 481,7 млрд рублей). Кроме того, прогноз объема ВВП будет увеличен с 98 трлн 234 млрд рублей до 101 трлн 164 млрд рублей. Оценка инфляции также вырастет с 2,8% до 3,4%. Претерпят изменения и основные и дополнительные нефтегазовые доходы.

Всего в резервный фонд правительства поступят 6,672 млрд рублей, в резервный фонд президента - 5 млрд. Также дополнительная финансовая поддержка будет оказана ряду компаний и организаций, таких как "Дом.РФ", "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", "Росгеология" и др.

Кроме того, в бюджет будут заложены расходы на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1", передает "Интерфакс".

Второе чтение поправок запланировано на 20 ноября.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все изменения были разработаны с учетом исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь текущего года и ожидаемых результатов социально-экономического развития страны.

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