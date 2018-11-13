2018-11-13T15:42:34+03:00
Происшествия

Boeing скрыла информацию о риске ухода лайнеров 737 MAX 8 в пике

Существует вероятность, что крушение индонезийского самолета в конце октября этого года могло произойти как раз по вине новой функции управления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новые самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пикеНовые самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская корпорация Boeing утаила от авиакомпаний критически важную информацию о потенциальных рисках, связанных с новой функцией управления полетом на самолетах Boeing 737 MAX 8.

Речь идет о системе, которая должна помогать в предотвращении сваливания лайнера при слишком высоком поднятие носа. Оказалось, что при определенных условиях программа резко опускает переднюю часть воздушного судна, при этом пилоты никак не могут выровнять самолет даже в условиях ручного управления.

Эксперты считают, что именно эта особенность могла привести к крушению Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, который в конце октября рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. Тогда все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов, участвующих в расследовании авиакатастрофы, информация о том, что новая функция лайнера может увести самолет в пике, была распространена американской корпорацией лишь спустя неделю после трагического инцидента.

Для большинства пилотов и представителей авиакомпаний данная новость стала неожиданностью. В Федеральном управлении гражданской авиации США также подчеркнули, что ранее о существующих рисках не говорилось ни в пособиях, ни в тренировочных материалах.

Стоит отметить, что исследование обломков и обстоятельств крушения индонезийского самолета не выявило никаких следов, указывающих на разгерметизацию лайнера или внешние воздействия. Более того, в момент столкновения воздушного судна с поверхностью воды его двигатели работали на полную мощность, а скорость падения была очень высокой, передает сайт kp.ru.

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