2018-11-13T15:59:37+03:00
Спорт

Комментатор Орлов считает, что Кокорин и Мамаев получат реальный срок

Такую информацию мастеру спорта СССР предоставил знакомый следователь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Станислав Красильников - ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Станислав Красильников - ТАСС
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Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, которые обвиняются в избиении нескольких человек, получат реальный тюремный срок. К такому выводу мастер спорта СССР пришел после обсуждения громкого дела со знакомым следователем.

"С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: "Нет-нет, они обязательно срок получат", - рассказал Орлов.

По его мнению, шансов на то, что спортсмены получал оправдательный приговор или условный срок, достаточно мало. Однако комментатор считает, что "Зенит" все равно должен бороться за ведение справедливого расследования в отношении игроков.

"Раньше футболистов в таких ситуациях "отмазывали", теперь такого не будет", - подчеркнул мужчина в интервью СЭ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в настоящий момент Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе. Мужчины пробудут там по меньшей мере до 8 декабря. Сейчас в их отношении ведется расследование по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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