В Китае бетономешалка врезалась в мини-автобус, погибли 10 человек

14 Нояб. 08:06 2018-11-14T08:06:51+03:00

Девять человек погибли на месте, десятый позже умер в больнице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Китае бетономешалка врезалась в мини-автобус, погибли десять человек, еще двое находятся в больнице с травмами, сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла вечером во вторник, 13 ноября, в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе страны. Грузовик «лоб в лоб» столкнулся с шедшим ему навстречу мини-автобусом, в результате девять человек погибли на месте, троих пострадавших госпитализировали, позже один из раненых скончался. Правоохранительные органы устанавливают причины и виновник смертельного ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал о похожей аварии в Воронеже, где 24 сентября бетономешалка врезалась в грузовую «ГАЗель» и перевернулась посреди города. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Напомним, в начале ноября в Китае грузовик на высокой скорости протаранил три десятка автомобилей, водители которых ожидали своей очереди оплатить проезд по шоссе Ланьчжоу – Хайкоу. Погибли 15 человек, еще 44 пострадали и были госпитализированы.