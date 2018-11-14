2018-11-14T08:06:51+03:00
В мире

В Китае бетономешалка врезалась в мини-автобус, погибли 10 человек

Авария произошла в провинции Шэньси на северо-западе КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Девять человек погибли на месте, десятый позже умер в больницеДевять человек погибли на месте, десятый позже умер в больницеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае бетономешалка врезалась в мини-автобус, погибли десять человек, еще двое находятся в больнице с травмами, сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла вечером во вторник, 13 ноября, в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе страны. Грузовик «лоб в лоб» столкнулся с шедшим ему навстречу мини-автобусом, в результате девять человек погибли на месте, троих пострадавших госпитализировали, позже один из раненых скончался. Правоохранительные органы устанавливают причины и виновник смертельного ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал о похожей аварии в Воронеже, где 24 сентября бетономешалка врезалась в грузовую «ГАЗель» и перевернулась посреди города. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Напомним, в начале ноября в Китае грузовик на высокой скорости протаранил три десятка автомобилей, водители которых ожидали своей очереди оплатить проезд по шоссе Ланьчжоу – Хайкоу. Погибли 15 человек, еще 44 пострадали и были госпитализированы.

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