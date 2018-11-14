ЦРУ планировало применять к террористам «сыворотку правды»

14 Нояб. 08:21 2018-11-14T08:21:56+03:00

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Стало известно содержание 90-страничного доклада ЦРУ, который ранее по решению суда был передан правозащитникам из «Американского союза за гражданские свободы» (ACLU). В частности, в документе говорится о секретной программе Project Medicine, в рамках которой Центральное разведывательное управление изучало возможность использования так называемой сыворотки правды. Речь идет о препарате, который мог бы заставить террористов выдать сообщников и новые цели планировавшихся атак.

Как утверждается на сайте ACLU, в ходе поисков эффективного средства специалисты ЦРУ выяснили, что наилучшим образом подходит препарат мидазолам, продаваемый под маркой Versed. Однако добиваться его легализации в исключительных случаях ЦРУ не стало: в 2003 году программа была закрыта.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад стало известно о пытках ЦРУ. В конце 2014 года в США начали разгораться споры вокруг доклада сенатского комитета по разведке, расследовавшего практику применения пыток ЦРУ к подозреваемым в терроризме.