2018-11-14T08:37:29+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»

По данным регулятора, кредитная организация осуществляла сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 14 ноября, Центробанк России отозвал лицензию у московского «УМ-Банка», который по величине активов занимал 293-е место в банковской системе страны.

Как говорится в сообщении регулятора, в деятельности кредитной организации «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно - осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

По данным ЦБ РФ, финансовое учреждение размещало привлекаемые денежные средства населения в низкокачественные активы. «Порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью», - отмечается на сайте Банка России.

Также там подчеркивается, что регулятор намерен направить информацию о проводившихся банком операциях в правоохранительные органы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как она тогда заявила, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

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