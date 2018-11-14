ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»
В среду, 14 ноября, Центробанк России отозвал лицензию у московского «УМ-Банка», который по величине активов занимал 293-е место в банковской системе страны.
Как говорится в сообщении регулятора, в деятельности кредитной организации «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно - осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».
По данным ЦБ РФ, финансовое учреждение размещало привлекаемые денежные средства населения в низкокачественные активы. «Порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью», - отмечается на сайте Банка России.
Также там подчеркивается, что регулятор намерен направить информацию о проводившихся банком операциях в правоохранительные органы.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как она тогда заявила, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.