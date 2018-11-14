Песков: РФ не делает «поворота на Восток», западные инвесторы по-прежнему важны

14 Нояб. 11:05 2018-11-14T11:05:31+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выполняет «поворот на Восток» и по-прежнему дорожит западными инвесторами, которые также важны для страны.

«Нельзя говорить о том, что западные инвесторы уходят из России. Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то дрифт на Восток, поворот на Восток», - сказал представитель Кремля.

Политик напомнил, термин «поворот на Восток» принадлежит политологам. По его мнению, «ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество с другими странами», в том числе со странами ЕС. Песков также подчеркнул важность деловых отношений с США.

«Развиваться можно только в разных направлениях, какие-то повороты только в одну сторону приведут к тому, что будут сужаться наши возможности», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее, как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможные последствия новых санкций США против России.

Позже он сообщил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) на саммите G20.