11 Нояб. 17:53 2018-11-11T17:53:26+03:00

Как заметил представитель Кремля, ограничительные меры могут пополнить негативный «багаж» в отношениях Москвы и Вашингтона

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможные последствия новых санкций США против России. По его словам, новые ограничения могут увеличить негативный «багаж» в отношениях Москвы и Вашингтона к встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине.

«Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта двадцатка, "багаж" еще расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия-1». При этом он подчеркнул, что «пока вопросов больше, чем ответов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут вторые полноформатные переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Между тем изначально встреча двух лидеров должна была состояться в это воскресенье, 11 ноября, в Париже, куда политики прилетели для участия в торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны. Однако французское правительство попросило отложить переговоры, чтобы не отвлекать внимания от масштабных мероприятий.