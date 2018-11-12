2018-11-12T20:18:13+03:00
Политика

Песков: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на саммите G20

Пресс-секретарь заметил, что в Париже лидеры двух стран смогли обменяться всего парой слов
Алена Басавина
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Лидеры России и США встретятся в Буэнос-АйресеЛидеры России и США встретятся в Буэнос-АйресеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на саммите Большой двадцатки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, лидеры двух стран намерены обсудить ситуацию вокруг решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп уже встречались в Париже на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончанию Первой мировой войны. Однако разговор был недолгим.

«Путин кратко обменялся буквально парой слов с Трампом. Они сказали, что им есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить. Условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на "двадцатку"», - рассказал Песков.

Отметим, что аргентинский саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе. Последняя встреча Путина и Трампа проходила в июне в Хельсинки.

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