Песков: Путин и Трамп обсудят ДРСМД на саммите G20
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на саммите Большой двадцатки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, лидеры двух стран намерены обсудить ситуацию вокруг решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп уже встречались в Париже на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончанию Первой мировой войны. Однако разговор был недолгим.
«Путин кратко обменялся буквально парой слов с Трампом. Они сказали, что им есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить. Условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на "двадцатку"», - рассказал Песков.
Отметим, что аргентинский саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе. Последняя встреча Путина и Трампа проходила в июне в Хельсинки.