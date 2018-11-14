Экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии

14 Нояб. 11:03 2018-11-14T11:03:05+03:00

О том, что он находится в Будапеште, Никола Груевский сам сообщил в соцсетях

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Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский, которого в мае этого года на родине приговорили к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сбежал в Венгрию и запросил там политическое убежище. Об этом он сам сообщил в Facebook, рассказав, что опасается за свою жизнь – за последние несколько дней получил «бесчисленное количество» угроз.

«Я сейчас в Будапеште и попросил политического убежища у венгерских властей. Я всегда буду верен Македонии. Я никогда не сдамся», - написал экс-премьер на своей странице в соцсети.

Между тем, в Скопье после бесплодных попыток найти Груевского на территории страны собираются объявить его в международный розыск, чтобы заставить беглеца отбыть наказание. Ордер на его арест МВД республики выдало 12 ноября.

Напомним, Никола Груевский возглавлял македонское правительство с 27 августа 2006 по 15 января 2016 года, а потом его обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, в 2012 он, используя свою высокую должность, вынудил неких официальных лиц купить ему пуленепробиваемый автомобиль Mercedes стоимостью более 500 тысяч евро. Кроме того, его обвиняют в незаконном финансировании своей партии, отмывании денег и причастности к беспорядкам в парламенте, которые в апреле прошлого года устроили соратники бывшего премьера.