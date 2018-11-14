Орешкин уверен в устойчивости экономики РФ, несмотря на возможные санкции США

14 Нояб. 11:47 2018-11-14T11:48:24+03:00

В стране работают над макроэкономической конструкцией, которая была бы устойчива к внешним шокам

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на новые возможные санкции США. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума «Россия-АСЕАН».

Министр прокомментировал вопросы относительно «напряженной» ситуации в стране.

«Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой», - сказал Орешкин.

Напомним, Вашингтон готовил новые экономические санкции против РФ, в частности, за «вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года. Однако, 14 ноября стало известно, что США может не успеть одобрить новые антироссийские санкции до конца года. Сенаторы Джон Корнин и Боб Менендез сообщили журналистам, что у законодателей попросту не хватает на это времени.

Стоит отметить, что санкции потеряли свою актуальность, так как не было выявлено никаких попыток вмешательства Кремля в выборы президента США.