2018-11-14T11:48:24+03:00
Политика

Орешкин уверен в устойчивости экономики РФ, несмотря на возможные санкции США

В стране работают над макроэкономической конструкцией, которая была бы устойчива к внешним шокам
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Uлава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на новые возможные санкции США.Uлава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на новые возможные санкции США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на новые возможные санкции США. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума «Россия-АСЕАН».

Министр прокомментировал вопросы относительно «напряженной» ситуации в стране.

«Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой», - сказал Орешкин.

Напомним, Вашингтон готовил новые экономические санкции против РФ, в частности, за «вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года. Однако, 14 ноября стало известно, что США может не успеть одобрить новые антироссийские санкции до конца года. Сенаторы Джон Корнин и Боб Менендез сообщили журналистам, что у законодателей попросту не хватает на это времени.

Стоит отметить, что санкции потеряли свою актуальность, так как не было выявлено никаких попыток вмешательства Кремля в выборы президента США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство морской части «Турецкого потока» завершено
В России предложили оплачивать покупки с помощью номера телефона
Глава Минприроды России выступил против охоты на животных, занесенных в Красную книгу
Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой
Владимира Путина пригласили посетить Африку
В Кремле надеются, что новым главой Интерпола станет россиянин
Германия закрыла въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии
Песков: расследование в отношении Браудера не связано с делом Скрипалей
Главу Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходов
Владимир Путин прибыл в Турцию
Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Подмосковьем
Минобороны показало кадры с испытаний истребителя Су-57 в Сирии
МИД Финляндии выразил обеспокоенность послу РФ из-за нарушения работы GPS
Франция проведет испытания гиперзвукового самолета к 2020 году