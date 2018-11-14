2018-11-14T12:24:56+03:00
В мире

Министр кибербезопасности Японии заявил, что не умеет пользоваться компьютером

Политик считает, что ему незачем самому «барабанить по клавиатуре компьютера»
Сакина НУРИЕВА
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Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада заявил, что не умеет пользоваться компьютером.Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада заявил, что не умеет пользоваться компьютером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японский министр Ёситака Сакурада, который отвечает за проблемы кибернетической безопасности, признался, что не умеет пользоваться персональным компьютером.

Такое заявление Сакурада сделал во время дебатов в нижней палате парламента. На вопросы депутатов оппозиции он ответил, что с ранней молодости был занят работой и не имел времени на изучение компьютера.

«Ну, а потом я вырос по службе и стал сам давать указания сотрудникам и секретарям. Мне незачем теперь самому барабанить по клавиатуре компьютера», - цитирует слова министра агентство Kyodo.

Слова Сакурада многих удивили. «Невозможно поверить в то, что именно этому человеку поручено такое дело, как кибернетическая безопасность», - высказался оппозиционер Масато Имаи.

В свою очередь, министр оправдался тем, что богатый политический опыт позволяет ему давать поручения без владения компьютерной грамотностью. На вопросы об организации защиты атомных электростанций от кибератак он ответил, что «деталями этой темы не владеет».

Напомним, летом японская оппозиция требовала отставки премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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