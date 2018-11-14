Путин 19 ноября встретится с Эрдоганом в Стамбуле

14 Нояб. 12:43 2018-11-14T12:43:50+03:00

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В среду, 14 ноября, в Кремле рассказали о предстоящем визите президента РФ Владимира Путина в Турцию. Как выяснилось, глава нашего государства посетит Стамбул 19 ноября и проведет там встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, в ходе переговоров лидеры планируют обсудить развитие российско-турецких отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику. «Состоится встреча лидеров двух стран, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, как ожидается, Путин вместе с Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» в режиме видеоконференции.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, обе нитки «Турецкого потока» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.