2018-11-14T12:50:54+03:00
В мире

Ле Пен выступила против заявлений Макрона о киберугрозе со стороны РФ

Политик уверена, что «исламский фундаментализм» является единственной главной угрозой для страны
Сакина НУРИЕВА
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Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Ле Пен выступила против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о киберугрозе со стороны РФ.Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Ле Пен выступила против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о киберугрозе со стороны РФ.Фото: REUTERS
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Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно киберугроз со стороны России и Китая, отметив, что его заявление «выглядит воинственно и является ошибочной».

Политик отметила, что в настоящий момент «исламский фундаментализм» является единственной угрозой для страны.

В интервью РИА Новости Ле Пен затронула недавнее заявление главы французского государства о необходимости создания общеевропейской армии. По мнению лидера «Национального объединения», эти слова подразумевали российскую, китайскую или американскую угрозу. Она отметила, что такие заявления «бесполезны и воинственны».

«Эти государства не действуют против нас, не являются нашими «виртуальными врагами». Я считаю утверждения (Макрона) крайне ошибочными. Единственная угроза нашей стране – это исламистский фундаментализм, и против него, как видно, ничего не делается», — сказала Ле Вен.

6 ноября в эфире радиостанции Europe1 президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания общеевропейских вооруженных сил для защиты от Китая, России и США. Россия, в свою очередь неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак.

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