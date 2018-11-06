Макрон: Евросоюзу необходимо защищаться от Китая, России и США

6 Нояб. 11:01 2018-11-06T11:02:16+03:00

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейскому союзу необходима защита от Китая, России и США, в связи с чем стоит создать общеевропейские вооруженные силы.

"Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, я вижу, что она становится все более разрозненной... По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США", - сказал Макрон в эфире радиостанции Europe1.

Он считает, что Европейский союз нуждается в создании собственных единых вооруженных сил.

"Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом", - добавил Макрон.

По его словам, Европе необходимы собственные вооруженные силы «перед лицом России, которая находится у границ и которая может действовать угрожающе».