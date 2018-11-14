Один из пилотов разбившегося в Техасе самолета ВВС США погиб

14 Нояб. 13:11 2018-11-14T13:12:05+03:00

А второй летчик получил травмы и был госпитализирован

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Стала известна судьба членов экипажа сверхзвукового учебного реактивного самолета T-38 Talon военно-воздушных сил (ВВС) США, потерпевшего крушение в американском штате Техас.

Как выяснилось, в результате инцидента один пилот погиб, а второй летчик получил травмы и был госпитализирован. «Один пилот погиб, другой доставлен в медицинский центр», - говорится на сайте авиационной базы Laughlin, неподалеку от которой и разбилось военное воздушное судно.

Также там отмечается, что в ближайшее время будет проведено расследование обстоятельств случившегося.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник вечером, 13 ноября, неподалеку от американской авиабазы Laughlin, расположенной в штате Техас, потерпел крушение двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon. Причем других подробностей тогда еще не было.