Самолет ВВС США потерпел крушение в Техасе

14 Нояб. 07:51 2018-11-14T07:52:14+03:00

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В среду, 14 ноября, стало известно о ЧП, случившемся в минувший вторник вечером неподалеку от американской авиабазы Laughlin, расположенной в штате Техас. Там потерпел крушение двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице авиационной базы в Facebook, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Между тем других подробностей пока не сообщается. В частности, нет данных и о состоянии членов экипажа.

Кстати, стоит отметить, что это уже далеко не первое ЧП с американским военным самолетом за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре этого года С-130 «Геркулес» разбился в Афганистане. Тогда погибли 11 человек: шесть военнослужащих и пять представителей миссии НАТО в исламской республике.