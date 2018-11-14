2018-11-14T15:18:46+03:00
Экономика

Хакассии не стоит бояться дефолта: Минфин России выделит республике материальную помощь

Регион дополнительно получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия была переведена на внешнее казначейское сопровождение. ФОТО Александр Колбасов/ТАССВ начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия была переведена на внешнее казначейское сопровождение. ФОТО Александр Колбасов/ТАСС
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Врио главы Хакассия Михаил Развожаев сообщил, что республика получит от Минфина России транш, который позволит вывести регион из финансового коллапса.

"Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет, - цитирует ТАСС главу региона. - Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов. С понедельника я начал работу с Минфином России. Вчера поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол - Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 млрд рублей".

В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия была переведена на внешнее казначейское сопровождение. Госдолг республики составлял 24,6 млрд рублей, за девять месяцев 2018 года он снизился на 1,8 млрд рублей. На 2018 год доходы республиканского бюджета составляют чуть более 33,7 млрд рублей, расходы - почти 35,6 млрд рублей, дефицит - свыше 1,8 млрд рублей.

Напомним, в Хакасии 11 ноября, спустя два месяца после проведения первого тура, прошел второй тур выборов главы республики. Единственным кандидатом стал выдвинутый КПРФ 30-летний Валентин Коновалов. После обработки 100% протоколов он набрал 57,5% голосов. В первом туре 9 сентября бывший на момент голосования главой региона Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив Коновалову, получившему 44,81%.

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