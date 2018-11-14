Платье Кейт Мидлтон оказалось копией наряда, который носила леди Диана

14 Нояб. 15:24 2018-11-14T15:24:08+03:00

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На празднование 70-летия принца Чарльза вся королевская семья была в сборе. Дети именинника – Гарри и Уильям – с супругами сделали семейное фото.

На снимке, которым поделились представители Кенсингтонского дворца, настоящая семейная идиллия.

Окружают именинника принца Чарльза и его супругу Камиллу дети и внуки. Маленькая Шарлотта сидит на скамейке, на коленях у наследника британского престола – принц Джордж. Гарри и Уильям с женами стоят за ними. Герцогиня Кембриджская держит на руках маленького принца Луи.

Наряд Кейт Мидлтон не остался незамеченным. На герцогине темно-синее платье в горошек с белым воротничком. Многие вспомнили, что платье в горошек было на леди Ди, нашлась старая фотография, где запечатлена первая жена принца Чарльза в компании своего секретаря Анны Беквит-Смит. Кстати, стиль одежды герцогини и покойной «принцессы сердец» очень часто перекликается, пишет сайт «Дни.ру».