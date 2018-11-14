2018-11-14T15:24:08+03:00
Общество

Платье Кейт Мидлтон оказалось копией наряда, который носила леди Диана

Герцогиня Кембриджская отдала дань уважения покойной матери своего супруга
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Герцогиня Кембриджская отдала дань уважения покойной матери своего супругаГерцогиня Кембриджская отдала дань уважения покойной матери своего супругаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На празднование 70-летия принца Чарльза вся королевская семья была в сборе. Дети именинника – Гарри и Уильям – с супругами сделали семейное фото.

На снимке, которым поделились представители Кенсингтонского дворца, настоящая семейная идиллия.

Окружают именинника принца Чарльза и его супругу Камиллу дети и внуки. Маленькая Шарлотта сидит на скамейке, на коленях у наследника британского престола – принц Джордж. Гарри и Уильям с женами стоят за ними. Герцогиня Кембриджская держит на руках маленького принца Луи.

Наряд Кейт Мидлтон не остался незамеченным. На герцогине темно-синее платье в горошек с белым воротничком. Многие вспомнили, что платье в горошек было на леди Ди, нашлась старая фотография, где запечатлена первая жена принца Чарльза в компании своего секретаря Анны Беквит-Смит. Кстати, стиль одежды герцогини и покойной «принцессы сердец» очень часто перекликается, пишет сайт «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рогозин рассказал про судьбу таксы, которую «топили» для опытов
Глава Роскосмоса планирует встречу с Илоном Маском
Под санкции США попал выходец из России
Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота
ЕС готовит для России «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море
Путин обсудил с Минобороны планы США по выходу из ДРСМД
Арестован мужчина, который поджег консьержку в Москве
Постпред России рассматривает вариант выхода России из ОЗХО
Курс биткоина рухнул до годового минимума
Росавиация опровергла данные об опасном сближении самолетов над Москвой
Матвиенко предложила дать россиянам отпуск для диспансеризации
Дональд Трамп перепутал название города в Калифорнии
Москвичей предупредили о сильном ветре
Совет директоров Renault обсудит арест Карлоса Гона
США предложили украинским ВМС списанные фрегаты
Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Роем Джонсом
Российские космонавты высадятся на Луне после 2030 года
МИД России осудил введение властями США новых ограничений в отношении Кубы
В России появится совет по госполитике в сфере защиты семьи
Главы МИД ЕС рассмотрят расширение черного списка по Ирану
Примерно 57 тысяч человек приняли участие во всероссийской контрольной по точным наукам
В Польше восстановят кладбище советских воинов в Подкарпатье
На Тенерифе сильный шторм разбил балконы отелей
Все члены Евросоюза поддержали проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС