Кейт Миддлтон еще в детстве узнала, что выйдет замуж за Уильяма.

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-09T20:04:40+03:00

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Среди талантов герцогини Кембриджской, оказывается, есть и актерский, который проявился в детстве. Учась в средней школе, она участвовала в постановках. Ни во что серьезное то увлечение не вылилось, вот и забылось. И вот на днях в Интернете всплыла старая видеозапись, которую еще в 2011-м выложила на Ютубе пользователь #srenna и подписала так: «Юная Кейт Миддлтон играет в школьном спектакле, где хочет выйти замуж за принца».

Все ахнули: да это же пророчество! В комментариях под роликом очень много восторженных откликов: «Удивительно!», «Это судьба!». Впрочем, и сомнения звучат: мол, а Кейт ли это? Наверняка выяснить не удалось, но худенькая высокая девчонка очень похожа на Миддлтон лет 13-14-ти. В школьные годы, по воспоминаниям одноклассников, она и впрямь была «тощей и бледной» и не пользовалась успехом у ребят. А однажды мальчики выставили девочкам оценки за красоту, и Кейт получила единицу.

Судя по именам главных героев, школьники разыгрывают пьесу «Убийство в красном амбаре», очень популярную в Великобритании. Кейт играет Марию Мартен. Тот, кто выложил ролик, не стал утомлять полной записью представления, а вырезал пару нужных сцен. И правильно сделал. Дело в том, что история Марии Мартен – реальная и трагичная. Девушку убил любовник, который накануне обещал на ней жениться, а преступление стало самым резонансным в Великобритании в 19 веке.

На видео героиня Кейт встречается с прорицателем, и тот предлагает погадать ей по руке. Она соглашается.

- Скоро ты встретишь богача, - вещает колдун (парнишка в блестящей чалме, на голову ниже девушки).

Насладившись реакцией, продолжает:

- Богатого и красивого мужчину!

- Я так об этом мечтаю! – всплескивает руками Кейт-Мария. - И он полюбит меня?

- Да.

- И женится на мне?

– Да, женится.

– И увезет с собой!?

Предсказатель долго всматривается в линии на ладони, причем делает это немного комично, так что в зале начинают смеяться. И, наконец, выдает: «В Лондон».

– Мое сердце выскакивает из груди! – счастливо восклицает Кейт-Мария.

А дальше - другой отрывок из спектакля. Высокий светловолосый красавчик становится на колено и спрашивает: «Ты выйдешь за меня?»

– Да! Да, дорогой Уильям!

Кейт Миддлтон еще в детстве узнала, что выйдет замуж за Уильяма.

Ни добавить, ни прибавить. Кейт Миддлтон, как все знают, вышла за богатого и красивого принца Уильяма и живут они в Лондоне, в Кенсингтонском дворце. Их браку уже семь лет, растут сын и дочь, а скоро Кейт родит и третьего наследника.

Делал ли принц Уильям предложение руки и средца, опустившись на колено, мы не знаем. Но в романтической истории Кейт, очень похожей на сказку про Золушку, есть и другие если не пророчества, то добрые знаки. Так, сестра герцогини Филиппа как-то рассказывала журналистам, что лет в 14 Кейт повесила над кроватью портрет юного принца Уильяма и уже тогда мечтала выйти за него замуж. Ради мечты она укатила аж в Шотландию, за 700 км от дома, и поступила в тот же вуз, что и принц - университет Сент-Эндрюс. Там они и познакомились. Поначалу молодые люди просто дружили, Уильям никаких особых чувств к Кейт не испытывал. А влюбился на студенческом показе мод, когда Кейт вышла на подиум в прозрачном платьице из сеточки. Было это хорошо спланированной случайностью.

Так что пророчество пророчеством, но Кейт совершенно правильно шла к своей цели. Взять тот же портрет принца над кроватью. Нынче многие девушки делают так называемые доски визуализации желаний. На большом листе бумаге приклеивают картинки или фотографии, символизирующие мечты (машина, дом, свадьба, путешествия и т.д.), и вывешивают их дома на самом видном месте. Считается, что это значительно ускоряет исполнение всего задуманного. Да и с точки зрения правил целеполагания Кейт все сделала «по науке». Цель у нее была почти нереальная: принцы ведь обычно женятся на принцессах, а не на простых девушках. Но даже такая цель достижима, если путь к ней разбить на этапы и приближаться шаг за шагом. Что и доказала Кейт.

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