Роскомнадзор: Google готов соблюдать российские законы

14 Нояб. 19:31 2018-11-14T19:31:28+03:00

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Представители компании Google заявили о готовности соблюдать российское законодательство. Об этом после переговоров сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Компания Google, судя по заявлениям представителя, готова соблюдать российское законодательство», - сказал он.

По словам Субботина, корпорация передала в федеральную службу по надзору информацию, которая дополнит дело об административном правонарушении.

«Определенные нюансы обсудили, договорились еще об определенном взаимодействии. То, что нам коллеги из компании Google сегодня озвучили, мы будем учитывать в ведении дела об административном правонарушении. Это была важная для нас информация», - передает ТАСС слова заместителя.

Корпорации было предложено присоединиться к антипиратскому меморандуму. На это Google ответил, что позитивно настроен на защиту авторских прав.

Известно, что переговоры заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина и директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Дорона Авни прошли сегодня, 14 ноября, в здании ведомства.

Напомним, что в конце октября Роскомнадзор пригрозил поисковику штрафом от 500 до 700 тысяч рублей за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), как того требует российское законодательство.