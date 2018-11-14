2018-11-15T00:05:02+03:00
Политика

На Украине назвали дату «объединительного собора»

Ожидается, что собрание епископов состоится в четверг, 22 ноября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments16
Проведение «объединительного собора» на Украине намечено на 22 ноябряПроведение «объединительного собора» на Украине намечено на 22 ноябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Так называемый «объединительный собор», на котором епископы будут избирать предстоятеля создаваемой на Украине единой православной церкви состоится в четверг, 22 ноября, сообщает издание «Голос UA».

По его данным, для подготовки его проведения в четверг в Киев прибудет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Ожидается, что к началу собора уже будут готовы устав украинской «единой автокефальной церкви» и текст томоса об автокефалии.

Итоги собрания представят на сессии Синода Вселенского патриархата 28—30 ноября, а потом уже подписанный патриархом Варфоломеем вручат избранному украинскими епископами новому предстоятелю объединенной церкви Незалежной.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявили, что они на пост предстоятеля не претендуют и свои кандидатуры выдвигать не станут.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу
В Аргентине смоделировали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан"
Во Франции четырех человек подозревают в подготовке терактов 17 ноября
Путин внёс в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты
Акции трех крупнейших автопроизводителей упали из-за ареста главы Nissan
Суд США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам
Неработающих россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов
WP узнал о планах США объявить Венесуэлу спонсором терроризма
Александр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 44
Выставка «Пикассо & Хохлова» расскажет о любви художника и его русской музы
Усатый котяра покорил интернет душевным исполнением грузинских песен