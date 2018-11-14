На Украине назвали дату «объединительного собора»

14 Нояб. 23:51 2018-11-15T00:05:02+03:00

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Так называемый «объединительный собор», на котором епископы будут избирать предстоятеля создаваемой на Украине единой православной церкви состоится в четверг, 22 ноября, сообщает издание «Голос UA».

По его данным, для подготовки его проведения в четверг в Киев прибудет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Ожидается, что к началу собора уже будут готовы устав украинской «единой автокефальной церкви» и текст томоса об автокефалии.

Итоги собрания представят на сессии Синода Вселенского патриархата 28—30 ноября, а потом уже подписанный патриархом Варфоломеем вручат избранному украинскими епископами новому предстоятелю объединенной церкви Незалежной.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявили, что они на пост предстоятеля не претендуют и свои кандидатуры выдвигать не станут.