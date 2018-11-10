Филарет и Макарий отказались встать во главе «единой украинской православной церкви»

10 Нояб. 15:56 2018-11-10T15:56:18+03:00

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Глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий направили Константинопольскому патриарху Варфоломею письма с согласием не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля создаваемой «единой автокефальной церкви» на Украине.

Как сообщает издание «Вести» со ссылкой на собственный источник в окружении Макария, последний признал, что не обладает достаточным авторитетом, чтобы возглавить объединенную церковь. Вместо этого он просит определить в качестве кандидата одного из представителей Константинопольского патриархата.

Филарет также готов отказаться от претензий на главенство в автокефальной церкви, но взамен просит признать его «почетным патриархом» и закрепить за ним пост главы Священного синода. В качестве предстоятеля Филарет предлагает своего наместника и протеже, митрополита Епифания.

Кроме того, установить контроль над объединенной церковью не против и президент Украины Петр Порошенко, который продвигает кандидатуру митрополита Винницкого и Барского Симеона.

Однако Константинополь имеет свой собственный взгляд на украинские дела. Как отмечают Вести, с точки зрения Варфоломея 22 ноября должен состояться не объединительный собор двух неканонических украинских церквей, а учредительный, на котором будет создана новая структура во главе с влиятельным в Константинополе архиепископом Иовой.

Напомним, в середине октября Константинопольских патриархат объявил о начале процедуры предоставления автокефалии (независимости) украинской православной церкви. В частности, Варфоломей отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему Русской православной церкви с раскольников Филарета и Макария.

Предполагается, что две неканонические украинские православные церкви объединятся на соборе 22 ноября. Томос об автокефалии получит предстоятель этой объединенной церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась от участия в соборе.

РПЦ, УКП МП, а также Русская зарубежная церковь сочли действия Константинопольского патриархата на Украине расколом и прекратили евхаристическое общение с ним на своих территориях.