2018-11-15T02:48:09+03:00
В мире

В ЕС призвали США и Россию сохранить Договор о РСМД

Это важно и для Европы, и для мировой безопасности в целом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Представитель ЕС призвал США и РФ поддерживать диалог для сохранения Договора о РСМДПредставитель ЕС призвал США и РФ поддерживать диалог для сохранения Договора о РСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты должны оценить последствия своего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для мировой безопасности, а лучше оставить его в силе, для чего Москве и Вашингтону нужно поддерживать конструктивный диалог. Об этом заявила поверенный австрийского представительства в Евросоюзе Каролин Эдштадлер, выступая на сессии Европарламента в среду.

«США и Россия должны поддерживать конструктивный диалог, чтобы сохранить договор по ракетам меньшей и средней дальности и обеспечить его выполнение», - сказала она.

Эдштадлер подчеркнула, что «это важно не только для Европы, но и для глобальной безопасности».

«И мы призываем Россию ответить на серьезные озабоченности относительно соблюдения договора. Мир не нуждается в новой гонке вооружений», - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу
В Аргентине смоделировали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан"
Во Франции четырех человек подозревают в подготовке терактов 17 ноября
Путин внёс в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты
Акции трех крупнейших автопроизводителей упали из-за ареста главы Nissan
Суд США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам
Неработающих россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов
WP узнал о планах США объявить Венесуэлу спонсором терроризма
Александр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 44
Выставка «Пикассо & Хохлова» расскажет о любви художника и его русской музы
Усатый котяра покорил интернет душевным исполнением грузинских песен