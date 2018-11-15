В ЕС призвали США и Россию сохранить Договор о РСМД
Соединенные Штаты должны оценить последствия своего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для мировой безопасности, а лучше оставить его в силе, для чего Москве и Вашингтону нужно поддерживать конструктивный диалог. Об этом заявила поверенный австрийского представительства в Евросоюзе Каролин Эдштадлер, выступая на сессии Европарламента в среду.
«США и Россия должны поддерживать конструктивный диалог, чтобы сохранить договор по ракетам меньшей и средней дальности и обеспечить его выполнение», - сказала она.
Эдштадлер подчеркнула, что «это важно не только для Европы, но и для глобальной безопасности».
«И мы призываем Россию ответить на серьезные озабоченности относительно соблюдения договора. Мир не нуждается в новой гонке вооружений», - приводит ее слова РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.