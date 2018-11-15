2018-11-15T07:30:18+03:00
В мире

В Канаде более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский транспорт на полном ходу влетел в столб
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время местные стражи порядка выясняют причины ДТПВ настоящее время местные стражи порядка выясняют причины ДТПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 15 ноября, стало известно о ДТП с участием пассажирского транспорта, которое случилось в минувшую среду в канадском Торонто. Там на пересечении Давенпорт-роуд и Батерст-стрит рейсовый автобус на полном ходу врезался в столб. В момент аварии в салоне находились 45 пассажиров.

В результате инцидента 24 человека пострадали и были доставлены в ближайшие больницы, сообщает CTV News. Причем, по данным медиков, один из пассажиров автобуса получил серьезные травмы, однако его состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, из-за ДТП произошло локальное отключение электричества.

В настоящее время местные стражи порядка выясняют причины аварии.

Отметим, это уже не первое подобное ДТП за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре в Швейцарии туристический автобус также врезался в столб. Правда, тогда не обошлось без жертв: в результате того случая один человек погиб. Кроме того, еще 13 пострадали.

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