В Японском море столкнулись два рыболовных судна

15 Нояб. 08:23 2018-11-15T08:23:26+03:00

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В четверг, 15 ноября, в Японском море столкнулись два рыболовных траулера из Японии и Южной Кореи. По данным береговой охраны страны Восходящего Солнца, никто не погиб и не пострадал, всех моряков спасли.

На борту японского судна под названием «Сётоку» находилось восемь человек, их эвакуировали вертолетами береговой охраны. А вот южнокорейский траулер «Мунчхан» водоизмещением 48 тонн с экипажем из 13 человек стал тонуть, но его команду тоже спасли.

Столкновение произошло ранним утром примерно в 330 километрах к северо-востоку от острова, который японцы называют Такэсима, а корейцы – Токто. Этот остров являются предметом территориального спора межу Токио и Сеулом.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Как рассказали РИА Новости по телефону в береговой охране южнокорейского города Тонэхэ, погода в момент аварии была хорошей, тумана не было.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября в районе норвежского порта Берген столкнулись фрегат ВМС Норвегии и греческий танкер. Тогда пострадали семь человек.