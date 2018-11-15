2018-11-15T11:15:38+03:00
В мире

Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября

В настоящее время 27 стран-членов Евросоюза изучают проект соглашения
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Евросовета Дональд ТускГлава Евросовета Дональд ТускФото: REUTERS
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Глава Евросовета Дональд Туск, выступая в четверг, 15 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что в конце следующей недели, а именно 25 ноября, пройдет экстренный саммит Евросоюза, посвященный выходу Великобритании из состава сообщества.

«Он (экстренный саммит ЕС) состоится в воскресенье, 25 ноября, в 09:30 утра (11:30 мск)», - сказал Туск.

При этом председатель Европейского совета уточнил, что в настоящее время 27 стран-членов ЕС изучают проект соглашения по Brexit, который был опубликован ранее на этой неделе, а в конце месяца лидеры этих государств «встретятся, чтобы обменяться оценками». «Надеюсь, что не будет много комментариев», - приводит слова Дональда Туска ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 14 ноября, Еврокомиссия опубликовала 585-страничный проект соглашения по Brexit. Как ожидается, именно этот документ будет утвержден на предстоящем экстренном саммите ЕС.

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