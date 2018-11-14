Британский кабмин одобрил соглашение с ЕС о Brexit
Британский кабинет министров одобрил текст соглашения с ЕС по поводу выхода из сообщества. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией», - приводит ТАСС слова Мэй.
Отметим, что совещание британского кабинета министров длилось около пяти часов.
Известно, что далее текст соглашения должен получить одобрение со стороны Европарламента. Завершить весь процесс Brexit необходимо к 29 марта 2019 года. Именно на эту дату запланирован официальных выход Великобритании из ЕС.