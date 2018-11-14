2018-11-14T22:54:46+03:00
Политика

Британский кабмин одобрил соглашение с ЕС о Brexit

Обсуждение по вопросу выхода из сообщества продолжалось пять часов
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Британский кабмин обсуждал Brexit пять часовБританский кабмин обсуждал Brexit пять часовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британский кабинет министров одобрил текст соглашения с ЕС по поводу выхода из сообщества. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией», - приводит ТАСС слова Мэй.

Отметим, что совещание британского кабинета министров длилось около пяти часов.

Известно, что далее текст соглашения должен получить одобрение со стороны Европарламента. Завершить весь процесс Brexit необходимо к 29 марта 2019 года. Именно на эту дату запланирован официальных выход Великобритании из ЕС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского
СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территории Донбасса
В Каталонии поезд сошел с рельсов, погиб один человек погиб
Турецкие спасатели нашли обломки разбившегося самолета и тела двух пилотов
РЖД представят концепт первого российского высокоскоростного поезда
Митрополит УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"
В азербайджанском городе Гянджа произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы
Заключенный устроил стрельбу в одной из больниц Канады
В Совфеде отреагировали на угрозы ЕС по ситуации в Азовском море
В Воронеже началось производство первого Ил-96-400М
Оформлять ДТП можно будет в специальном приложении
В Киеве подсчитали убытки Украины от «Турецкого потока»
Иванку Трамп вновь уличили в ведении служебной переписки через личную почту
Глава МИД Ирана назвал Россию прекрасным партнером
Трамп показал, как действительно выглядит граница с Мексикой
Саудовский принц может лишиться престола из-за убийства Хашкаджи
Погода в Москве на 20 ноября 2018 года: небольшой снег и гололедица
В результате стрельбы возле больницы в Чикаго погибли три человека