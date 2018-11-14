Британский кабмин одобрил соглашение с ЕС о Brexit

14 Нояб. 22:54 2018-11-14T22:54:46+03:00

Обсуждение по вопросу выхода из сообщества продолжалось пять часов

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Британский кабинет министров одобрил текст соглашения с ЕС по поводу выхода из сообщества. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией», - приводит ТАСС слова Мэй.

Отметим, что совещание британского кабинета министров длилось около пяти часов.

Известно, что далее текст соглашения должен получить одобрение со стороны Европарламента. Завершить весь процесс Brexit необходимо к 29 марта 2019 года. Именно на эту дату запланирован официальных выход Великобритании из ЕС.