Сенатор Клинцевич рассказал, что будет с ЕС в случае отказала от сотрудничества с Россией

15 Нояб. 11:50 2018-11-15T11:50:29+03:00

Если Европа разорвет отношения с Россией, то ее ждет крах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вопрос взаимодействия между странами сейчас строит остро. США пытается подавить и навязать свою идеологию многим мировым игрокам. Недавно президент Франции отметил, что его страна и США является союзником, но это не значит, что французы стали вассалами Америки.

Пока Россия остается той страной, которая отстаивает свою независимость.

- Европа давно уже является вассалом США, очевидно. Навязываются идеологические тренды, определяются врачи, размещаются военные базы с ядерным оружием, - рассуждает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США пытается переключить всю экономику Европы на себя, но страны ЕС должны понимать, что в случае разрыва отношений с Россией их ждет крах.

В случае отказа от сотрудничества с Россией Европу ожидает крах.

-Мы не собираемся ни на кого давить или шантажировать, этого никогда не было и не будет. Европа зависит от нашего газа и у нас масса магистралей, через которые мы пускаем этот газ, — говорит Клиенцевич в интервью ФАН.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп посетили Францию. Планировалось, что лидеры двух стран проведут полноценные переговоры, но из-за плотного графика удалось обменяться парой слов.

В Кремле отметили, что обсуждать возможность взаимного обмена визитами не стали.

Сайт kp.ru рассказывал, почему Россия и США никогда не будут друзьями.