2018-11-15T13:49:31+03:00
Экономика

Путин заявил, что отсутствие российских бизнесменов в Давосе не повлияет на авторитет страны

Лидер страны уверен, что подобные площадки должны сближать людей «вне рамок каких бы то ни было политических ограничений»
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что отсутсвие российских бизнесменов в Давосе не повлияет на авторитет страны.Президент РФ Владимир Путин заявил, что отсутсвие российских бизнесменов в Давосе не повлияет на авторитет страны.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что каждый предприниматель и каждая компания могут сами решить, участвовать в Давосском форуме или нет.

Он отметил, что в нашей стране «люди свободные», они сами принимают решения об участии. Путин уверен, что отсутсвие российских представителей на на Давосе никак не скажется авторитете страны в мировой экономике.

Президент считает, что авторитет любого государства в мировой экономике зависит прежде всего от ее экономической мощи, структуры экономики и результатов ее технологического развития, роста ВВП и других макроэкономических показателей - низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита или наличия профицита бюджета.

«В этой связи могу сказать, что в целом мы добиваемся целей, которые перед собой ставим и чувствуем себя уверенно», - заявил глава государства.

Тем не менее, президент отметил полезность таких площадок, как Давосский форум.

«Я, будучи еще вице-губернатором Петербурга, достаточно часто, почти каждый год ездил в Давос, потом, работая в Москве, - реже и реже, в последнее время я там практически не появляюсь. Но площадка хорошая», - сказал он.

Путин уверен, что подобные площадки должны сближать людей «вне рамок каких бы то ни было политических ограничений»

«И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя, они разрушают основу своей деятельности. Вот это мы должны иметь в виду», - констатировал Путин.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил бойкотировать Давосский экономический форум из-за ограничений, наложенных на российских олигархов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, а также на главу банка ВТБ Андрея Костина. Им было отказано в участии в форуме, который пройдет в последних числах января 2019 года.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

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