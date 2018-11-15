2018-11-15T13:46:49+03:00
Политика

Песков опроверг сообщения о том, что Путин проходил через металлодетектор в Сингапуре

При этом представитель Кремля подтвердил слова спецкора «КП» об обычном турникете [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что при входе в здание торгово-выставочного центра Suntec в Сингапуре главу нашего государства Владимира Путина якобы попросили пройти через рамки металлоискателя.

Как подчеркнул представитель Кремля, российский лидер проходил через турникет, как это делали и остальные лидеры. «Нет. Это не так. Он проходил, как и все, через турникет», - сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Стоит отметить, что спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов ранее также заметил, что президент России, как и все лидеры, проходил в здание конгресс-центра не через рамку металлоискателя, хотя они там тоже есть, а через обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего. И то лишь потому, что другого пути там нет.

Между тем ранее в СМИ появились сообщения о том, что Путина якобы попросили пройти через рамку металлоискателя в сингапурском торгово-выставочном центре, более того, при этом металлоискатель еще и «зазвенел».

Путин заходит на саммит АСЕАН.

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