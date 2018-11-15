2018-11-15T01:07:31+03:00
В мире

Путина в ТВЦ Suntec в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя

Журналисты сообщают, что металлоискатель «зазвенел», когда через него прошел президент России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments313
Президент России Владимир Путин впервые посетил СингапурПрезидент России Владимир Путин впервые посетил СингапурФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В сингапурском торгово-выставочном центре Suntec президента России Владимира Путина очень вежливо, но настойчиво попросили пройти через рамку металлоискателя.

Это произошло во время саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре 14 ноября, когда российский лидер вместе с главами других государств приехал в торгово-выставочный центр, сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что это была «без преувеличения уникальная ситуация», потому что в таких случаях президентам и министрам обычно открывают дополнительный свободный проход. По словам корреспондента газеты, металлоискатель «зазвенел», когда через него прошел Владимир Путин.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава российского государства впервые посетил «страну экономического чуда», прибыв в Сингапур на саммит Россия — АСЕАН. Он уже провел там несколько важных двусторонних встреч, в том числе с премьером Японии Синдзо Абэ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Да кто ж его досмотрит? Это же Путин!»: Президент России в Сингапуре прошел не через металлоискатель, а через обычный турникет

Спецкор «КП» Дмитрий Смирнов прошел дорогой президента России и убедился, что в Сингапуре никто не рискнет его проверять (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу
В Аргентине смоделировали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан"
Во Франции четырех человек подозревают в подготовке терактов 17 ноября
Путин внёс в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты
Акции трех крупнейших автопроизводителей упали из-за ареста главы Nissan
Суд США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам
Неработающих россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов
WP узнал о планах США объявить Венесуэлу спонсором терроризма
Александр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 44
Выставка «Пикассо & Хохлова» расскажет о любви художника и его русской музы
Усатый котяра покорил интернет душевным исполнением грузинских песен