Путина в ТВЦ Suntec в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя

15 Нояб. 00:31 2018-11-15T01:07:31+03:00

Журналисты сообщают, что металлоискатель «зазвенел», когда через него прошел президент России

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В сингапурском торгово-выставочном центре Suntec президента России Владимира Путина очень вежливо, но настойчиво попросили пройти через рамку металлоискателя.

Это произошло во время саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре 14 ноября, когда российский лидер вместе с главами других государств приехал в торгово-выставочный центр, сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что это была «без преувеличения уникальная ситуация», потому что в таких случаях президентам и министрам обычно открывают дополнительный свободный проход. По словам корреспондента газеты, металлоискатель «зазвенел», когда через него прошел Владимир Путин.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава российского государства впервые посетил «страну экономического чуда», прибыв в Сингапур на саммит Россия — АСЕАН. Он уже провел там несколько важных двусторонних встреч, в том числе с премьером Японии Синдзо Абэ.

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