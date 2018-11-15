2018-11-15T09:48:15+03:00
Политика

«Да кто ж его досмотрит? Это же Путин!»: Президент России в Сингапуре прошел не через металлоискатель, а через обычный турникет

Спецкор «КП» Дмитрий Смирнов прошел дорогой президента России и убедился, что в Сингапуре никто не рискнет его проверять [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин во главе российской делегации на саммите АСЕАН в Сингапуре.Владимир Путин во главе российской делегации на саммите АСЕАН в Сингапуре.Фото: REUTERS
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С главным секьюрити, отвечающим за пункт пропуска лидеров на саммит АСЕАН в Сингапуре, я накануне даже подружился. Я выходил на нижний этаж за кофе, но в момент приезда очередного президента никого через эскалатор не пропускали. Эти десять минут, пока мы ждали, он расспрашивал про Россию, Путина и новый лимузин «Аурус», сокрушаясь, что не довелось увидеть лично. К Путину вообще в Сингапуре отношение приподнятно-восторженное.

Поэтому когда коллеги сегодня написали, что сингапурцы устроили президенту России чуть ли не личный досмотр — заставили проходить через рамку металлоискателя, да еще и звенеть при этом, я просто не поверил.

Путин заходит на саммит АСЕАН.

- Вы что, вчера тут Путина пытались проверять? - спросил я друга-секьюрити сегодня с утра — Восточноазиатский саммит проходит там же где вчера был саммит АСЕАН.

- Ты с ума сошел? - удивился он, почти дословно процитировав знаменитую фразу. - Это же Путин! Кто же его досмотрит?!

На самом деле, президент России, как и все лидеры, проходил в здание конгресс-центра не через рамку металлоискателя, хотя они там тоже есть, а через обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего. Просто потому что другого пути там нет — либо через рамку, либо через металлоискатель. И дорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей.

- А можно я тоже пройду через эту рамку? - спросил я.

Спецкор «КП» Дмитрий Смирнов у рамки металлоискателя. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Спецкор «КП» Дмитрий Смирнов у рамки металлоискателя.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Ну вообще не положено, - оглянулся по сторонам секьюрити. И демонстративно отвернулся, и лишь через тридцать секунд не менее демонстративно замахал руками «No photo!».

На меня турникет никак не отреагировал — никакого звона не раздалось. Но может быть, я просто сделан не из того материала, как Путин.

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